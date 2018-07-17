Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступит в НАТО.

Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", — заявил Путин.

Напомним, 11 июля президент Петр Порошенко заявил на брифинге, который состоялся на саммите Альянса в Брюсселем, что в Конституции таким образом должно быть закреплено стремление Украины быть Североатлантическом альянсе, чтобы его невозможно было "отозвать" позднее.

Позже, 12 июля, по итогам заседания Грузия-Украина-НАТО в Брюсселе было принято заявление, в котором Альянс подтвердил, что Украина в будущем может стать членом НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко выступал в НАТО перед пустым залом.

Также СМИ сообщили о встрече Трампа и Порошенко на саммите НАТО.