В Харькове двое местных руферов проникли на территорию танкового склада ВСУ, на котором находились сотни списанных и десяток новых танков. Соответствующее видео они разместили на своем аккаунте в YouTube.

Как видно на кадрах записи, на объекте абсолютно отсутствует охрана, сторожевая вышка полуразрушена, ворота между различными частями склада не заперты.

Блогеры сумели даже посчитать количество боевых машин, указав цифру в три сотни танков.Кроме старых списанных и поставленных на хранение танков, они обнаружили также 10 новых украинских танков Т-64БВ "Булат". Недалеко от них оказался и танковоз.

"Мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 именно новых танков и грузовик, который привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега", - говорится в описании к видео.

Авторы ролика также проникли в бункер, продемонстрировав, какие там хранятся запасы военного оборудования и снаряжения.

Отмечается, что за все время, пока они ходили по территории склада, они не увидели ни одного человека, и им никто не противодействовал.

В видео говорится, что состав танковой техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.

Видео: youtube.com

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