Президент США Дональд Трамп, которого ранее раскритиковали из-за его поведения на встрече в Хельсинки, заявил, что продолжает верить в свои спецслужбы.

"Как я сказал сегодня и неоднократно ранее: Я абсолютно уверен в сотрудниках американских спецслужб. Однако я также осознаю, чтобы построить светлое будущее, мы не можем замыкаться исключительно на прошлом. Как две крупнейшие в мире ядерные державы мы должны наладить отношения!" - написал Трамп в своем Twitter.

16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан раскритиковал результаты переговоров между лидерами США и РФ. А сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трампа в Хельсинки одним из самых позорных в памяти.

Ранее "Страна" писала, каким будет итог переговоров для Украины и мира.

Также мы писали, что после встречи Трампа с Путиным, Порошенко озвучил план по "деоккупации Донбасса".