В море у берегов Бердянска Запорожской области пронесся смерч. Очевидцам удалось зафиксировать его на видео.

«Мы с семьей были как раз на берегу. Вдруг увидели в море, недалеко от порта смерч. Он был довольно большой. Начался сильный ветер»,— цитирует очевидца издание Бердянск 24.

На опубликованном видео видно, что размер смерча на самом деле был огромным, а наблюдать его можно было довольно продолжительное время. О разрушениях и пострадавших в результате смерча не сообщается.

Напомним, около недели назад в Беляевском районе Одесской области завертелся смерч невиданных размеров, который поднял в воздух 14-летнего подростка.

Сегодня, 17 июля, в Украине похолодает, в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди, местами с грозами и порывистым ветром.