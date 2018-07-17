Итальянский футбольный клуб «Ювентус» получил около 55 миллионов евро на продаже футболок с именем Криштиану Роналду. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Издание уточняет, что у "Юве" купили 520 тысяч футболок с именем португальского нападающего в первый же день продаж. Учитывая, что каждая футболка стоит 105 евро, общая выручка составила почти 55 миллионов евро — около половины трансферной стоимости игрока.

Также отмечается, что у команды значительно выросло число подписчиков в официальных аккаунтах в соцсетях.

Напомним, в июле "Ювентус" осуществил трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского "Реала". Стоимость игрока составила немногим более 100 миллионов евро.

На окончившемся Чемпионате мира Роналду занял второе место в списке бомбардиров.