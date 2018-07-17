Вечером в понедельник, 16 июля, в Одессе произошла авария с участием Tesla Model S и BMW с европейскими номерами. ДТП произошло на 7-й станции Люстдорфской дороги.

Как сообщает Odessa.online, 14-летний мальчик, взял автомобиль BMW на иностранной регистрации у своего отца, пока тот спал. На Люстдорфской дороге он врезался в припаркованный на кругу автомобиль Tesla. После столкновения подросток так оперативно пытался скрыться, что бросил на асфальте свои шлепанцы.

Из второго Tesla, припаркованного рядом, выбежал водитель и задержал парня. В процессе погони он сделал несколько выстрелов в воздух. На место ДТП вызвали родителей. Отец рассказал, что проснулся от звонка с сообщением об аварии, заявил, что не намерен выгораживать сына, но отметил, что в аварии виноват водитель Tesla — тот якобы припарковал автомобиль не по правилам.

Мать подростка вызвала скорую, его госпитализировали с травмой грудной клетки. Других пострадавших нет.

Фото: odessa.online

Напомним, что 16 июля на дороге в Черновицкой области столкнулись девять авто, которые полностью перекрыли движение на дороге Черновцы - с. Магала.

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