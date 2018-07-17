Стоимость состояния основателя компании Amazon Джеффа Безоса 16 июля выросла до 150 миллиардов долларов. Это позволило ему стать самым богатым человеком в истории.

Bloomberg отмечает, что это примерно на 55 миллиардов долларов больше, чем состояние второго в списке самых богатых людей мира – одного из основателей Microsoft Билла Гейтса. Безос "обогнал" Гейтса по размеру состояния, в условиях, скорректированных с учетом инфляции.

Скрин: Bloomberg

Напомним, ранее владелец Amazon заявил, что колонизация Луны - это единственный шанс выжить для человечества.

В марте Джефф Безос прогулялся вместе со своим псом-роботом во время конференции MARS.