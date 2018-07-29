Новый анализ данных 40-летней давности обнаружил, что зонд NASA мог обнаружить доказательства существования жизни на Марсе, но результаты были уничтожены до того, как информация была отправлена на Землю.

Как пишет Newsweek, в 1976 году марсоход Viking был отправлен  в поисках органической материи. Но аппарат так ничего и не нашел. В повторном изучении данных миссии Viking исследователи обнаружили записи об обнаружении хлорбензола – органической материи, созданной в результате реакции с солью, найденной в марсианском грунте. В 2008 году миссия NASA по исследованию северного полюса Марса обнаружила, что соль, которая называется перхлорат и используется в ракетном топливе, становится взрывоопасной в результате чрезмерного нагрева.

Это означает, что Viking, который использовал инструмент нагревания почвы для выявления органических материалов, мог просто сжечь углеродные молекулы, найденные в марсианских породах, когда перхлорат вдруг загорелся.

Большинство марсианских миссий, нацеленных на поиски органики с помощью метода нагрева, вероятно, стали причиной задержек в получении данных.

Марсоход Curiosity, который обнаружил органические молекулы в каменистой породе возрастом три миллиарда лет, тоже нагревал образцы до более чем 492 градусов по Цельсию. Это позволяет высвободить серу и органические углеводные концентраты. Камень, исследованный Curiosity, скорее всего, не содержал перхлората. Издание отмечает, что обнаружение органических молекул может означать, что жизнь существует или существовала на Марсе в какой-то период его истории.

Впрочем, эти органические молекулы могут быть результатом и небиологических химических реакций. Исследовательница Мелисса Гузман допускает, что хлорбензол мог быть занесен на Марс аппаратом Viking с Земли через загрязненные им инструменты.

Как сообщала "Страна", в апреле НАСА запустит на орбиту Земли телескоп для поиска пригодных для жизни планет.

Мы писали, что в НАСА показали робота, который будет бурить красную почву планеты Марс.

Ранее НАСА опубликовала видео испытаний сверхтяжелого двигателя ракеты для полета на Марс.

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