Однопартийцы Дональда Трампа раскритиковали его выступление на пресс-конференции вместе с Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает Reuters.

По их словам, во время пресс-конференции Трамп не сказал ни одного критического слова о России по тем вопросам, которые привели к ухудшению отношений между странами. Вместо этого он осудил "глупость" политики США, особенно решение по расследованию вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Спикер Палаты Представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что у него "не вызывает сомнений", что Москва вмешалась в выборы 2016 года в США, и Трамп "должен ценить то, что Россия не является нашим союзником". Пропустить через 13 "Нет морального эквивалента между Соединенными Штатами и Россией, которая остается враждебной по отношению к нашим основным ценностям и идеалам. Соединенные Штаты должны сосредоточить свое внимание на том, чтобы делать Россию ответственной за свои поступки и положить конец зловещим нападениям на демократию", - сказал он в заявлении.

Заявлениями Трампа был разочарован и председатель республиканского комитета Сената иностранных дел Боб Коркер.

"Когда он имел возможность защитить наши разведывательные службы, работающие на него, я был очень разочарован и расстроен эквивалентностью, которую он позволил и тем, что Путин говорил", - рассказал Коркер касательно обвинений РФ во вмешательстве в американские выборы.

"Комментарии президента заставили нас выглядеть, как нацию, больше похожую на слабого игрока и я в этом очень разочарован", - подытожил он.

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США Дональда Трампа в измене из-за пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

16 июля, Путин и Трамп прибыли в президентский дворец в Хельсинки (Финляндия) для ведения переговоров. Трамп в начале встречи назвал хорошим делом возможность поладить с Россией. Американский президент подчеркнул, США и РФ - два крупных ядерных государства, и это не является хорошо для мира. В свою очередь, президент РФ заявил о необходимости подробно обсудить двусторонние отношения. Перед встречей Трамп заявлял, что намерен обсудить с Путиным нераспространение ядерного оружия, поднять вопрос Украины и Сирии, а также вмешательства РФ в выборы в США.

Как сообщала "Страна", Трамп считает, что после 4 часов с Путиным в Хельсинки мир изменился.

Мы писали, что после встречи Трампа с Путиным, Порошенко озвучил план по "деоккупации Донбасса".