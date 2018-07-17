Сразу по окончании саммита в Хельсинки, где встречались президенты США и России, Петр Порошенко озвучил свой план деоккупации Донбасса в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

"Сразу же после того, как будут выведены российские войска с нашей территории, когда она заберет артиллерию, когда она заберет танки, когда она заберет системы залпового огня, когда она разоружит ... когда миротворческая миссия разоружит незаконные вооруженные формирования, мы сразу же готовы начать политический процесс по подготовке местных выборов и будем вести диалог с теми, кого [изберут] на выборах, которые будут признаны свободными и отвечающими волеизъявлению граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей, будем вести диалог по реализации прав местного самоуправления на освобожденных территориях. Это Минск, там так написано. И мы готовы неукоснительно выполнять договоренности", - заявил президент Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин и Трамп считают важной добросовестную реализацию Минских соглашений, а также о том, что Путин признался, в чем именно не совпадают позиции России и США по Крыму.