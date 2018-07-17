Народный депутат Сергей Пашинский объяснил, кто подал на него заявление в ГПУ по поводу угроз. Напомним, о заявлении стало известно 16 июля.

"Человек, который сегодня подал "заявление об угрозах" в ГПУ в отношении меня, проработала рядом со мной более 12 лет. Ее зовут Татьяна Блистив. Это не просто "работник секретариата". Это человек, который реально стояла рядом и десять лет назад, и в 2014-м после Майдана, когда я был назначен главой Администрации Президента," - написал он в Facebook.

По данным Пашинского Татьяна много лет руководила фактически всем комитетом, и была материально ответственным лицом, располагая мое факсимиле и все доверенности на получение денег.

"К сожалению, выяснилось, что за последние несколько лет ею просто было мошенническим методом присвоено несколько сотен тысяч гривен из заработного фонда помощников народного депутата. Для примера - без моего ведома, подделав мою подпись и документы - она ​​насчитала своей дочери и еще нескольким лицам в статусе моих «помощников» более миллиона гривен только за этот год. Причем эти начисления происходили за счет других помощников, которые и написали еще две недели назад заявление о преступлении и мошенничество," - заявил Пашинский.

"Когда стало известно, что против нее возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения, я позвал ее и предложил предоставить объяснения по поводу указанных фактов. Поскольку ответов не было, ей было очень корректно рекомендовано уволиться по собственному желанию. Единственное, что можно трактовать по угрозу в нашем общении, было - "Татьяна, я надеюсь, Вас перевоспитают в Качановской колонии". В ответ я услышал - "Я вас посажу!", и "Да вы не знаете с кем связались!".

Пашинский пишет, что никаких мотивов "угрожать убийством" этому человеку у меня не было и быть не может. "Ее обращение в правоохранительные органы - не более, чем месть и выбранная линия защиты. Очевидно, что я готов участвовать в любых процессуальных действиях, предусмотренных законом," - написал он.

Фото: facebook.com/

Как сообщала "Страна", ранее Пашинский потребовал открыть дело о госизмене против нардепа Мураева за высказывания о Сенцове.

Мы писали, что Пашинский назвал критическую статью о себе в журнале "атакой на обороноспособность Украины".