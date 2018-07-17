Четвертый случай дифтерии в Украине подтвердился лабораторно. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"Диагноз „дифтерия“ у 11-летнего мальчика из Черниговской области подтвердился лабораторно. Это уже четвертый случай дифтерии в Украине", - говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в Нежинскую районную больницу 13 июля и вечером того же дня перевезли в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы.

Ему ввели противодифтерийную сыворотку, однако мальчик до сих пор остается в реанимации. Как отмечается, тяжесть состояния обусловлена ​​осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы и проблемами со свертываемостью крови.

В субботу 14 июля врачи обследовали 18 контактировавших с ребенком лиц. У четырех членов семьи мальчика (матери, отца, сестры и брата) обнаружили клинические признаки дифтерии. Двое детей и иметь госпитализированы в Нежинскую центральную районную больницу, их состояние стабильное, детям введена противодифтерийная сыворотка.

Как сообщала "Страна", ранее в Луганской области обнаружили второй за год случай дифтерии. Всего с начала года в Украине зафиксировано 4 случая дифтерии: по одному в Черниговской и Киевской областях и два - в Луганской области. Продолжаются лабораторные исследования по подтверждению еще 4 случаев в Черниговской области.

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