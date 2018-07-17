В Вашингтоне по обвинению "в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину.

Об этом сообщается на сайте Минюста США.

"29-летняя Мария Бутина, гражданка России, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля", - говорится в сообщении.

В частности, Бутину обвиняют в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику". По данным следствия, с 2015 года и до, предположительно, февраля 2017 года Бутина работала по указанию "высокопоставленного чиновника российского правительства, который был членом законодательного органа, а затем стал высокопоставленным сотрудников российского ЦБ". Этот человек находится под санкциями Минфина США с апреля 2018 года.

Задержанная совершила несколько поездок в США из России, а затем переехала в США по студенческой визе, сказано в документах Минюста США. В них также говорится, что россиянка "осуществляла свою деятельность, официально не раскрывая тот факт, что она действует в качестве агента российского правительства, как того требует закон". В понедельник, 16 июля, россиянка впервые предстала перед судьей в окружном суде по округу Колумбия и останется под стражей до слушаний 18 июля.

Напомним, на прошлой неделе в США предъявили обвинения дюжине хакеров, которых считают российскими разведчиками.

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