Дарницкий районный суд продлил до 13 сентября срок содержания под стражей Юрию Крысину. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Также к этой дате продлили арест еще одному из фигурантов этого дела - Сергею Чемесу, которого обвинение называет одним из "титушек", который, в частности, допрашивал похищенных активистов.

Следующее заседание по этому делу запланировано на 20 июля.

Во время сегодняшнего заседания продолжалось зачитывания обвинительного акта, но суд решил прервать этот процесс на 54 странице из 62, чтобы принять решение о продлении меры пресечения.

Напомним, 10 июля, когда суд начал зачитывать обвинительное заключение по делу соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина, подсудимый Крысин грубо оскорбил мать погибшего журналиста. "Умойся сама кровью. Надо было лучше сына своего воспитывать. Уберите эту мамашу! Веремий сначала бросал гранаты, а затем приехал снимать! Это ты хвора. Защитите меня от этого хамства, я не хочу с вами общаться. Это тебя господь накажет!", - процитировала журналистка высказывания Крысина во время заседания суда.

Накануне суд уже в шестой раз не смог зачитать обвинение Крысину - участнику убийства журналиста Веремия.