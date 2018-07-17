Астрономам в ЮАР удалось впервые запечатлеть центр нашей галактики. Это было сделано с помощью сверхмощного телескопа MeerKAT. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Ученым удалось впервые запечатлеть область сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

Объект Стрелец А находится в 25 тысячах световых лет от нас в направлении созвездия Стрельца. Его масса составляет 4,3 млн масс Солнца.

Эта область всегда окружена газопылевыми "облаками", и потому в обычный телескоп что-либо рассмотреть там невозможно.

Панорама на фото охватывает пространство 1000х500 световых лет.

Фото: ska.ac.za

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