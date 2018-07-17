Прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата придут на богослужение, посвященное 1030-летию Крещения Руси к памятнику князю Владимиру 27 июля, а Киевского патриархата - 28 июля.

В украинской столице пройдут молебны и крестные шествия прихожан не только прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, но также прихожан так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата.

На сайте Украинской православной церкви Московского патриархата отмечается, что торжественные богослужения к Дню крещения Руси пройдут на Владимирской горке и в Киево-Печерской лавре.

Молебен возле памятника Владимиру 27 июля проведет митрополит Онуфрий, начало в 13:00. По завершении молебна (ориентировочно в 13:30) запланирован крестный ход к Лавре, где пройдет всенощное бдение.

28 июля в 9:00 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры начнется божественная литургия, которую возглавит митрополит Онуфрий.

В свою очередь торжественные богослужения, которые возглавит Филарет, начнутся во Владимирском соборе 27 июля и в этот же день с 17:00 начнется всенощное бдение, сообщает сайт УПЦ (КП).

28 июля с 9:30 до 11:30 пройдет литургия; в 11:30 начнется крестный ход - молитва за Украину и за единую поместную украинскую православную церковь.

Шествие пройдет по следующему маршруту: Владимирский собор - бульвар Шевченко - улица Владимирская - Софийская площадь - Михайловская площадь - Владимирская горка.

Ранее "Страна" сообщала, что центр Киева перекроют на три дня в честь 1030-летия Крещения Киевской Руси, а также о том, что Константинопольский патриархат считает Филарета раскольником.