Бизнесмен Игорь Бойко, экс-владелец фабрики "Житомирские сладости", был отпущен из зала суда, по истечению 72 часа суд так и не смог избрать меру пресечения.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Обвинение три дня не могло найти переводчика с русского на украинский", - объяснил партнёр Бойко Денис Долинский.

Ранее 13 июля, во время выполнения постановления суда о принудительной доставке к следователю известный по делу разбирательств вокруг фабрики "Житомирские сладости" бизнесмен Игорь Бойко, как заявляют в МВД, оказал сопротивление сотрудникам полиции.

В декабре прошлого года во время избрания меры пресечения по другому делу о захвате житомирской фабрики, Бойко разбил ноутбук следователя. За разбитое в машине полиции стекло ему грозит аналогичная статья.

Напомним, в декабре 2017 года, суд постановил взять под стражу экс-председателя набсовета "Житомирські ласощі", предпринимателя Игоря Бойко. Сам Бойко заявлял, что это является частью схемы по рейдерскому захвату предприятия по заказу группы политиков во главе с Сергеем Пашинским.

Мы писали, что по данным Герман часть лиц из окружения Пашинского финансируются из личного фонда Путина.