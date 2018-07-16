Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен президенту России Владимиру Путину за готовность продолжить открытый диалог и согласен "часто встречаться в будущем".

"Сегодня было несколько конструктивных часов, проведенных вместе. И это очень важно и для России, и для США, и для всего мира. Важно продолжить эту беседу, и мы согласились в том, что скорее всего будем часто встречаться в будущем, и надеемся, что решим все проблемы, которые мы обсуждали сегодня. Еще раз: президент Путин, благодарю вас", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.

"Сегодняшняя встреча - это только начало длительного процесса. Но мы сделали первый шаг к лучшему будущему, к будущему, в котором будет прочный диалог и много размышлений. Наши ожидания базируются на реальной цели, но мы желаем дружбы, сотрудничества и мира", - сказал Трамп.

"Я думаю, что могу это сказать не только от имени Америки, но и от имени России: президент Путин, я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы присоединились ко мне, к этой дискуссии и в том, что вы продолжили открытый диалог между нашими странами", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что у России и США есть длительная традиция дипломатии "для всеобщего блага".

Трамп назвал открытым и продуктивным диалог с Путиным и выразил надежду, что этот диалог приведет к миру и стабильности.

"Мы обсудили различные критические вопросы, важные для обеих стран. У нас был открытый и продуктивный диалог", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что "конструктивный диалог между США и Россией дает возможность открыть путь к миру и стабильности в мире".

"Разногласия между нашими странами известны. И президент Путин, и я обсудили их детально сегодня. Если мы хотим решить проблемы, стоящие перед нашим миром, мы должны найти способ сотрудничества и найти точки соприкосновения", - добавил американский президент.

Трамп отметил, что "даже в период "холодной войны" США и Россия могли поддерживать прочный диалог, но отношения никогда не были хуже, чем сейчас, но 4 часа назад все изменилось".

Ранее "Страна" сообщала, что Путин признался, в чем именно не совпадают позиции России и США по Крыму, а также о том, что Путин сказал Трампу, что готов сохранить транзит газа через Украину.