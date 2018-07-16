Сегодня, 16 июля, в Черновицкой области, на автодороге села Ворничаны Хотинского района под колесами легкового автомобиля погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Управляя автомобилем марки FIAT на иностранной регистрации, 27-летний житель села Недобоевцы допустил наезд на 70-летнюю жительницу Кривого Рога. Женщина двигалась на велосипеде из Хотина в направлении Черновцов", – сообщают в полиции.

Из-за мокрого дорожного покрытия водитель не справился с управлением и не смог избежать столкновения с велосипедисткой.

В результате ДТП женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. По предварительным данным, водитель был трезв.

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