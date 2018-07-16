В Киевской области, в Переяслав-Хмельницком, во время ссоры парень случайно убил отца своей девушки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. Парень так отреагировал на ссору своей девушки с отцом.

Он толкнул 47-летнего мужчину и тот упал и ударился головой о железную батарею. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке статьи 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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