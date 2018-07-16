Вчера в Киеве задержали необычного грабителя из экзотической страны Эквадор.

Об этом узнала "Страна" из информированных источников в МВД.

Все началось с того, что на спецлинию "102" поступило сообщение от 22-летней киевлянки, проживающей в доме на одной из центральных улиц столицы о том, что в воскресенье около 9 утра во время прогулки по улице Ивана Марьяненко на нее напал сзади неизвестный мужчина, ударил несколько раз кулаками, отнял мобильный телефон Айфон 7+ и убежал.

Потерпевшая рассмотрела его лицо - с ее слов был похож на латиноамериканца.

Патруль полиции взял на борт потерпевшую и во время объезда окрестных улиц нападавший был замечен в одном из двориков Печерска и задержан.

Украденный телефон был как раз при нем. Когда полицейские проверили его документы, то выяснилось, что подозреваемый в грабеже - 24-летний гражданин Эквадора по имени Эдуардо. В Украине он нигде не работает и вероятно перебивается вот такими "уличными заработками". В Украине грабитель имел вид на жительство.

Задержанному уже вручили уведомление о подозрении по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж с насилием), а прокуратура Печерска согласовала ходатайство об аресте,которое сегодня должен рассмотреть местный суд.

Подозреваемый эквадорец проверяется на причастность к аналогичным грабежам в Киеве, где потерпевшие описывали преступника, как смуглого парня похожего на латиноамериканца.

Ранее "Страна" сообщала, что подвыпивший киевлянин подшутил над другом, сообщив полиции, что он украл у него миллион, а также о том, что в столичном парке Славы хулиган ударил полицейского рацией по лбу.