Завтра, 17 июля, в Украине похолодает, в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Кто реагирует на понижение атмосферного давления, похолодание посреди лета, дожди, грозы и вообще любую циклоническую деятельность – внимательно. В южной части Украины будет преобладать солнечная погода, разве что тронет дождем Крым, Одесскую и Приазовье", - отметила Диденко. По ее словам, во вторник воздух ощутимо посвежеет.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха будет колебаться в пределах + 20... + 26 градусов. На юге и востоке ожидается + 25, + 29 градусов. На западе + 19... + 24 градусов, в Карпатах + 10 ...+ 16 градусов.

"В Киеве завтра дождь и похолодание. Дождь - периодический, похолодает до +23 градусов", - уточнила Диденко. Она добавила, что в среду свежая влажная погода удержится. "Потеплеет в Украине со среды, но вероятность локальных дождей остается", - сказала синоптик.

Позже она уточнила, что у аграриев есть еще совсем немного времени, чтобы успеть собрать урожай перед затяжными дождями.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", виноптики обещают, что в ближайшие время Украину накроют дожди и грозы

Мы рассказывали, что синоптики рассказали, когда на этой неделе начнутся затяжные дожди.