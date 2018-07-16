Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА) проводит расследование катастроф двух легких самолетов Бекас Х-32, произошедших 13 и 15 июля в Роменском районе Сумской области при выполнении авиационно-химических работ и приведших к гибели пилотов.

Как говорится в сообщении ведомства, первый самолет с регистрационным номером UR-GPPI столкнулся с землей 13 июля в 08:05 в районе с.Николаевка (Роменский р-н), тогда как второй самолет был без регистрационного номера и столкнулся с землей в районе с.Погожа Крыныця и с.Зарудье.

Самолет Х-32 "Бекас" разработан и изготавливался харьковской авиафирмой "Лилиенталь".

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