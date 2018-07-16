Хамовнический суд Москвы в понедельник признал виновной в совершении административного правонарушения участницу группы "Pussy Riot" Веронику Никульшину, которая выбежала на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в "Лужниках".

Хамовнический суд Москвы в понедельник признал виновной в совершении административного правонарушения участницу группы "Pussy Riot" Веронику Никульшину, которая выбежала на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в "Лужниках".

"Назначить Никульшиной административное наказание в виде 15 суток административного ареста", - огласил судья Андрей Лутов.

В ходе заседания Никульшина согласилась признать вину по ч.1 ст.20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), но не согласилась, что ее действия полиция квалифицировала по части 3 (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Вероника Никульшина объяснила в суде, что таким образом она "борется с произволом и с тем, что Россия - для грустных".

"Я очень люблю, когда карнавал. Представляете, сейчас все уедут, и будет грустно, карнавал закончится. А я так не хочу, я люблю, когда весело, когда вечеринка", - сказал она.

Никульшина также отметила, что участвовала в акции, чтобы лично выказать свою позицию относительно ситуации стране. "Я хотела показать несогласие с действиями силовых структур и на этом, пожалуй, все", - резюмировала девушка.

Она рассказала, что преодолеть полицейские кордоны и пройти на стадион "нам помогла магия и гроза, удивительное явление природы, которое помогает всякому волшебству случаться".

Никульшина признана виновной по ч. 3 Статья 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ей назначено максимальное наказание, предусмотренное данной статьей.

После заседания она сообщила "Интерфаксу", что обжалует решение суда.

Позже стало известно, что также 15 суток административного ареста получила вторая участница акции Ольга Курачева.

Обеим девушкам запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

В суде Курачева не признала свою вину, обратив внимание, что не оказывала сопротивления при задержании. Ее адвокат Николай Васильев заявил, что считает назначенное наказание слишком жестким и намерен его обжаловать.

"15 суток - это много! Суд не учел смягчающих вину обстоятельств, даже не рассмотрел их. Будем обжаловать", - сказал он "Интерфаксу".

15 июля Большой спортивной арене "Лужники" второй половине футбольного матча сборных Франции и Хорватии, примерно на 50-й минуте матча, трое девушек и молодой человек в полицейской форме выбежали на поле.

Целью акции, утверждают участники группы, стало "освобождение политзаключенных", в том числе Олега Сенцова.

Из-за инцидента финальный матч ЧМ-2018 был приостановлен. Молодые люди были удалены с футбольного поля контрольно-распорядительной службой стадиона. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки.

Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались Петр Верзилов, Ольга Курачева, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова.

Напомним, в конце зимы Pussy Riot в полном составе попали в базу Миротворца из-за поездки в Крым.

18 апреля суд приговорил к общественным работам активистку Pussy Riot, поддержавшую Telegram.