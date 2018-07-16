16 июля валютная торговля на межбанке завершилась снижением курса доллара на 4 копейки, и закрепилась в рамках 26,19-26,20 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Экспортеры немного увеличили объемы конвертации СКВ: объем торгов вырос с пятничных $321,32 млн. до $345,58 млн., но покупали "американца" совсем неактивно, и прежде всего по сезонным причинам.

Импортеры традиционно не хотят аккумулировать крупные суммы гривны с пятницы под валютные покупки в понедельник: чтобы не терять процентные начисления по своим депозитам. Из-за этого даже возник профицит доллара, и его скупал Нацбанк: приобрел более $10 млн., начиная с 26,21 грн./$ и ниже.

"Середина лета является наименее активным бизнес-сезоном, что объясняет умеренные объемы рынка и курсовую стабильность на равновесии предложения валюты экспортерами и спроса на нее со стороны импортеров", - прокомментировал Куринной.

Остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 0,3 млрд. грн (до 58,6 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 7,9 млрд. грн. (до 61 млрд. грн.). И финансисты говорят о рисках, которые формирует эта ликвидность вместе с международными факторами. Не только после встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, но и по результатам других мероприятий.

"Факторами возможной дестабилизации являются растущий уровень гривневой ликвидности в системе, а также ожидания мировыми рынками результатов важных событий недели - саммита лидеров Китая и ЕС, подведения США итогов розничных продаж за июнь, хода Brexit в Великобритании", - считает Куринной.

По его прогнозу, завтра валютные торги на межбанке будут происходить в рамках 26,10-26,20 грн./$.

Как сообщала "Cтрана", на прошлой неделе курс доллара на межбанке Украины перешел к росту перед выходными.

Мы писали, что финансисты ждут реакции курса доллара на изменение учетной ставки НБУ в последний рабочий день недели.

Мы рассказывали, что Нацбанк повысил учетную ставку.