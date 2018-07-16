В ближайшие сутки, 17 июля, погоду в Украине будет определять поле пониженного давления, влажная и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр в понедельник.

В Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, местами грозы; в Луганской, Харьковской, Сумской, днем также в Черниговской, Киевской, Житомирской, Закарпатской областях и в Карпатах местами сильные дожди. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 20-25°, в южных, Донецкой, Днепропетровской областях 25-30°.

В Киеве - кратковременный дождь (ночью местами), днем возможна гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 июля самая высокая температура днем была 35,4 в 2016г., самая низкая ночью 8,8 в 1911г.

На 18 июля синоптики прогнозируют в Украине дожди, местами грозы, в северных, западных и Харьковской областях местами сильные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 21-26°; в южных, восточных и Днепропетровской области 25-30°.

В Киеве – ночью сильный, днем умеренный дождь. Ветер восточный , 5-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 22-24°.

16 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре возле Киева 23°.

Фото: meteo.gov.ua/

Как сообщала "Страна", ранее появилось фото, как борьба двух циклонов определяет погоду над Европой и Украиной.

Мы писали, что синоптики предупредили о грозовых дождях на выходные в Украине.