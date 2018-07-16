Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2018 года увеличилось в 1,4 раза по сравнению с январем-маем 2017 года и составило $2054,9 млн (за январь-май 2017г. также негативное – $1422,7 млн), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, в мае негативное сальдо составило $632 млн, тога как в апреле - $221,6 млн, в марте - $460 млн, в феврале - $457 млн, в январе - $284,1 млн.

В январе-мае 2018 года экспорт товаров по сравнению с январем-маем 2017 года увеличился на 12,9%, составив $19,460 млрд, импорт – на 15,3% до $21,515 млрд.

В мае-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта уменьшились на 5,8%, импорта - на 13,4%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае-2018 было отрицательное и составило $946,5 млн, отрицательные показатели были также зафиксированы в апреле-2018 - $570,8 млн, в марте - $508,2 млн, в феврале - $411,8 млн, и январе- $580,5 млн.

Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,9 (в январе-мае – 2017 – 0,92).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

Как сообщала "Страна", в первом квартале сальдо внешнеторгового баланса Украины стало отрицательным.

В первом квартале негативное сальдо торговли товарами в Украине перевалило за миллиард долларов США.

Мы писали, что в этом году из Украины вывезли почти в 3,5 раза меньше свинины, чем в прошлом.