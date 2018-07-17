Турецкие спецслужбы захватили в Украине и вывезли в Стамбул двух граждан Турции. Об этом сообщили "Стране" источники в среде турецкой диаспоры в нашей стране.

Одного из них - турецкого бизнесмена Салиха Зеги Игита, выкрали 12 июля среди бела дня в Одессе, из ресторана "Али-Баба".

По словам источников "Страны", к турку подошли двое незнакомцев и заговорили с ним на родном языке. После недолгого общения, незнакомцы предложили перебраться в более приличное заведение.

"После того, как Салих Зеки сел в машину, его скрутили и вывезли на территорию турецкого консульства. В турецком консульстве его "запрессовали" и силой, тайно перевезли в Турцию. Сейчас Салих Зеки Игит находится в следственном изоляторе в городе Мерсин в Турции.

Факт похищения и вывоза в Турцию турецкого бизнесмена, который находился в оппозиции к действующему президенту Эрдогану, подтвердили в турецких средствах массовой информации.

Второго – известного турецкого оппозиционного блогера и журналиста Юсуфа Инана, сотрудники турецкой службы безопасности выкрали из Николаева вчера - 15 июля 2018 года.

Юсуфа Инана турецкие власти обвиняют в распространении через социальные сети информации, которая якобы наносит вред государственным интересам. Юсуф Инан известен также тем, что активно участвовал в оппозиционной кампании против действующего президента Турции Эрдогана. Обстоятельства похищения журналиста пока неизвестны. Его знакомые сообщили "Стране", что Юсуф Инан вышел ненадолго из дома по делам.

Однако уже на следующий день турецкие СМИ сообщили о том, что Юсуф Инан задержан турецкими спецслужбами и отправлен на родину.

О похищении Инана пишет и журналист Осман Пашаев.

"Спецслужбы Турции в прошлый четверг из Украины вывезли журналиста Юсуфа Инана. Его обвиняют в членстве в террористической организации Фетуллаха Гюлена. Инан после попытки военного переворота 2016-го покинул Турцию — сообщает проправительственная турецкая газета Акшам. Удаленно из Украины Юсуф Инан руководил Интернет-изданием, которое специализируется на измирских темах. Издание резко критиковало правительство партии Справедливости и Развития", - написал Пашаев.

К слову, по информации турецких СМИ, это не первые похищения политических беженцев – оппозиционеров на территории других стран. Например, 10 апреля 2018 года трое граждан Турции были задержаны в Габоне и насильно отправлены на родину.

Похищения турецких оппозиционеров проводит спецслужба этой страны под названием "МИТ" (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT. Это национальная разведывательная организация с функциями тайной политической полиции, в том числе и за рубежом. Интересно, что операцию по задержанию своих граждан в Украине турецкая спецслужба по существу совершила без официального согласования с украинскими властями – источники "Страны" среди друзей похищенных граждан Турции утверждают, что судебных решений об экстрадиции не было.

Напомним, что 16 июля сообщалось, что сотрудники Турецкой национальной разведывательной организации доставили из Украины в Турцию ключевого эксперта организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена Юсуфа Инана, который обвиняется в организации попытки переворота в 2016 году.

Ранее в МВД Турции огласили список разыскиваемых членов организации Фетуллаха Гюлена.