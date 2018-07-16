Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 24 июля рассмотрит вопрос дисциплинарной ответственности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Интерфакс-Украина.

"Перед комиссией он (Холодницкий) предстанет по жалобе Сытника (директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника – Прим.Ред) и Луценко 24 июля. Это заседание будет принимать решение о степени его ответственности за дисциплинарный проступок, зафиксированный во время санкционированных судом негласных следственно-розыскных действий", - сказал Луценко на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам генпрокурора, член КДКП считает, что указанное дисциплинарное правонарушение имело место, но оснований для увольнения Холодницкого нет.

"Какое решение примет КДКП - мне не известно, несмотря на все намеки, чтобы я встретился с членами комиссии по этому вопросу, я встречаться с ними не буду", - подчеркнул он.

Луценко заявил, что комиссия будет действовать без давления генпрокурора. "Решение примет исключительно КДКП", - заверил он.

Как сообщалось, 30 марта 2018 года стало известно, что в КДКП с подписями Луценко и Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

Как сообщала "Страна", ранее суд обязал Сытника и Холодницкого расследовать еще одно дело против Луценко.

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Также СМИ опубликовали документ, по котором следовало, что Холодницкого не уволят после скандала с прослушкой.