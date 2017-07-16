Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 16 июля, укрепился до 26,185 грн/$1 с 26,24 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,175-26,195 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,2066 грн/$1 с 26,2332 грн/$1. Торговый оборот составил $345,58 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $321,32 млн.

Официальный курс, установленный Нацбанком на 17.07.2018 на таком уровне:

100 доларов США - 2620.6838

100 евро - 3071.4414

10 росийский рублей - 4.2096

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 13 июля составил 204,5 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $162,8 млн.

Как сообщала "Страна", курс доллара на межбанке Украины перешел к росту перед выходными.

Мы писали, что Кабинет министров Украины объявил, каким будет курс доллара в ближайшие три года.

Ранее сообщалось, что экспортеры просадили курс доллара из-за нужды в гривне.