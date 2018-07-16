Совет НБУ утвердил стратегию монетарной политики, которая должна способствовать низкой и стабильной инфляции.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Стратегия монетарной политики подтверждает среднесрочную цель по инфляции к концу 2019 года на уровне 5% ± 1 п. п. После этого цель в 5% станет постоянной и будет оставаться без изменений в среднесрочной перспективе. НБУ сможет ее пересматривать только в сторону понижения и только при условии уменьшения волатильности обменного курса гривны, изменений относительных цен и ослабления эффектов конвергенции экономики Украины до уровня стран - основных торговых партнеров.

Сообщается, что в отдельные периоды инфляция может отклоняться от установленной цели из-за влияния факторов, находящихся вне влияния монетарной политики Нацбанка. Например, из-за изменения цен на сырьевые товары и тому подобное. Но Нацбанк, как и раньше, должен будет применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели на приемлемом горизонте политики.

Стратегия монетарной политики предусматривает, что НБУ должен избегать любых форм фискального доминирования, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.

Напомним, что Нацбанк запретил принимать на обмен купюру в 100 российских рублей к ЧМ-2018.

Как сообщала "Страна", в Украине постепенно исчезнут 1,2,5 и 25 копеек. Магазины будут округлять цены.