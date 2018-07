"Я думаю, это хорошее начало. Очень хороший старт для всех", - сказал Трамп без тени улыбки и опустил взгляд в пустую тарелку.

Так президент США прокомментировал встречу с Путиным один на один. Выглядел он при этом не слишком воодушевленным.

"I think it's a good start," Pres. Trump says after conclusion of one-on-one meeting with Russian Pres. Vladimir Putin. "Very, very good start for everybody." https://t.co/4fcRIxQZfV pic.twitter.com/YnV3jBR87D