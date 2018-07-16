"Я думаю, это хорошее начало. Очень хороший старт для всех", - сказал Трамп без тени улыбки и опустил взгляд в пустую тарелку.

Так президент США прокомментировал встречу с Путиным один на один. Выглядел он при этом не слишком воодушевленным.

"I think it's a good start," Pres. Trump says after conclusion of one-on-one meeting with Russian Pres. Vladimir Putin. "Very, very good start for everybody." https://t.co/4fcRIxQZfV pic.twitter.com/YnV3jBR87D — ABC News (@ABC) 16 июля 2018 г.

Уже по этому жесту было видно - переговоры в Хельсинки продвигались тяжко. И только на итоговой пресс-конференции президенты более-менее разговорились, показав позитив и способность договариваться.

При этом никаких - хотя бы самых формальных и символических - договоренностей судя по всему достигнуто не было. По крайней мере, президенты о них ничего не сказали.

Однако прозвучал ряд высказываний, которые могут стать прологом к будущему взаимопониманию ядерных сверхдержав. "Страна" приводит самые важные из них.

Вопросы Украины

Дональд Трамп об Украине на пресс-конференции не сказал ни разу, обойдя в том числе и тему Крыма. Для Киева это может означать, что украинская проблематика Белый дом интересует далеко не в первую очередь.

Потому что по другим болезненным вопросам американо-российской повестки он высказывался довольно смело и откровенно, называя РФ и "соперником", и "конкурентом".

Северный поток-2

Единственный раз он косвенно задел украинскую тему, обсуждая "Северный поток-2". Он напомнил, что был против этого проекта. Но не по причинам геополитического порядка, на которых обычно настаивает Киев, а в сугубо экономической плоскости: Трамп прямо заявил, что российский газопровод - конкурент американскому сжиженному газу. И больше ничего.

Больше геополитики прозвучало в словах Путина, который после слов Трампа внезапно заявил, что готов возобновить транзит газа через Украину.

"Господин президент высказывал озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйственными субъектами в Стокгольском арбитражном суде", - заявил Путин.

Впрочем, вряд ли можно толковать это как слишком большой компромисс. Ведь транзитный контракт можно продлить по-разному - и вряд ли "Газпром" согласится заключать его на невыгодных для себя условиях. Но важность этого мессиджа для Киева не в этом: Москва в принципе согласна не снимать Украину с "газового баланса" после 2019 года и не оставлять ее трубу пустой.

Возможно, условия этого шага и обсуждали Путин с Трампом за закрытыми дверями - иначе бы эта тема вряд ли бы всплыла в столь конкретном ключе.

Добавим, что очевидно Москва будет готова заключать контракты с Киевом, если там поменяется власть - с нынешними выход на любые глобальные договоренности для РФ, как показала практика, невозможен. Поэтому нетрудно догадаться, что Путин и Трамп обсуждали и обустройство Украины после выборов 2019 года.

Минские соглашения

Дальше по теме Украины солировал исключительно Путин.

"При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - вот, все, что сказал президент РФ по этому поводу.

Формулировка "могли бы" прозвучала как упрек - видимо, Трамп пока не дал никаких обещаний "решительнее настаивать" на выполнении Минских соглашений. А слов Путина по Украине он никак не прокомментировал.

Правда, позже практически зеркальная "претензия" прозвучала из уст Трампа. Он заявил, что Москва в состоянии убедить Иран вывести войска из Сирии. Со стороны это было похоже на некий глобальный бартер - "ты надавишь на Иран, а я на Украину". Обсуждалась ли эта проблематика именно в такой увязке - конечно, совсем не факт. Но схожесть ситуации и риторики президентов - очевидна.

Крым

В вопросе принадлежности полуострова дошло до курьёза - Путин буквально стал адвокатом Трампа. И убеждал аудиторию, что президент США признавать полуостров российским не собирается.

У российского президента спросили о том, что Трамп ему сказал о Крыме. Ответ прозвучал так:

"Позиция президента Трампа по Крыму известна, и он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом и уставом Организации Объединенныйх наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все".

Трамп же опять таки молчал и не акцентировал на вопросе Крыма внимания прессы. Хотя мог бы и вставить ремарку, как это часто делал Путин на тех вопросах, которые он считал нужным прокомментировать.

На фонее ранее звучавших двусмысленных намеков Трампа о принадлежности Крыма, слова Путина выглядят крайне интересно. Одно можно сказать с уверенностью: тема Крыма не была ключевой на этой встрече. От слова вообще.

Международные дела

В остальном стороны, что называется, "договорились договариваться".

Ни по Сирии, ни по другим вопросам межународной повестке нет и намека на некие достигнутые соглашения.

В стратегическом контексте стороны наиболее подробно затронули вопрос ядерного оружия. Путин заявил, что написал для Трампа список предложений по сокращению ЯО. Однако, как к ним отнесся хозяин Белого дома - неизвестно.

А вот темой, вызвавшей полное взаимопонимание двух политиков, стало якобы вмешательство России в американские выборы. Ей была посвящена добрая половина итоговой пресс-конференции.

Стороны повторили все, что уже говорилось на этот счет, всячески поддерживая друг друга. Из важного - Путин допустил участие американцев в допросе сотрудников российских спецслужб, которых США подозревают во вмешательстве в выборы. Но взамен потребовал, чтобы США позволили России зеркальные следственные действия в отношении американцев, подозреваемых в РФ. Например - бизнесмена Билла Браудера, который вывел из РФ 400 миллионов долларов. Как считают в Москве - незаконно.

В целом, политики распределили роли так: Путин был более фактажным, а Трамп - эмоциональным. И его эмоции в конце стали более оптимистичными, чем в начале.

Президент США сначала отметил, что отношения между странами "никогда не были хуже, чем сейчас". "Впрочем, это изменится. И это изменилось за эти 4 часа", - резюмировал Трамп.