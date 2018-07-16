После встречи президентов во время пресс-конференции у Владимира Путина спросили о ситуации с Крымом.

"Президента Трампа позиция по Крыму известна, он ее придерживается - он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российский Федерации. У нас другая точка зрения: мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций", - сказал Владимир Путин.

"Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все", - добавил глава российского государства.

Напомним, мы в онлайн репортаже собрали все что касалось американо-российского саммита в Хельсинки.

Также мы сообщали, что Путин сказал Трампу, что готов сохранить транзит газа через Украину.

Мы писали, что Путин и Трамп считают важной добросовестную реализацию Минских соглашений.