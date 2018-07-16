В воскресенье, 15 июля, в Киеве с балкона новостройки выпал строитель и разбился насмерть.

По информации источников "Страны" в службе чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера днем в центре Печерска в элитном доме на улице Коновальца (бывшая Щорса).

Около 19:00 поступило сообщение из службы 102 о том, что по ул. Коновальца, дом 36в, с балкона упал рабочий который, который делал ремонт в одной из квартир - Попович Василий Александрович, 21.12.1987 г.р., зарегистрированный в Закарпатской области., Тячевский р-н с. Дубовое.

Падающее тело увидели жильцы дома и вызвали полицию и "скорую".

В результате падения мужчина скончался от полученных травм на месте. Вероятнее всего это несчастный случай произошедший из-за несоблюдения правил техники безопасности.

Напомним, что в Польше упал с крыши и погиб украинский заробитчанин.

Как сообщала "Страна", в Виннице на стройке завалило трех человек.