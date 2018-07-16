На пресс-конференции, последовавшей после встречи Путина и Трампа, Путин заявил, что готов продлить транзитный контракт с Нафтогазом в случае урегулирования спора с Стокгольмском арбитражном суде.

"Что касается "Северного потока-2", я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того – мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в понедельник.

По словам Путина, Россия и США, как крупнейшие нефтегазовые державы, могли бы конструктивно работать по регулированию международных рынков.

"Потому что мы не заинтересованы как в чрезвычайном падении цен ниже низшего предела, поскольку от этого будут страдать наши производители, кстати говоря, в том числе и в Соединенных Штатах, имея в виду сланцевые нефть и газ. За определенными рамками исчезает рентабельность производства", - сказал президент РФ.

"Не заинтересованы также мы и в чрезмерно высоких ценах, потому что это будет убивать переработку, машиностроение и прочие отрасли экономики. У нас здесь есть о чем поговорить, есть поле для сотрудничества", - добавил Путин.

Как сообщала "Cтрана", ранее"Нафтогаз" подтвердил, что "Газпрому" разрешили пока не платить Украине $2,6 миллиарда.

Мы писали, что "Газпром" раскрыл данные о своих активах в Великобритании по иску "Нафтогаза".

Ранее "Нафтогаз" обратился в Стокгольмский арбитраж с новым иском к "Газпрому".