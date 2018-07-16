Сегодня, 16 июля, состоялась вторая большая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, мы следим за ней в режиме онлайн.

После встречи в Хельсинки Дональд Трамп и Владимир Путин выступили на пресс-конференции.

"При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительно настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - сказал Владимир Путин.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео первой встречи Трампа с Путиным на саммите в Хельсинки.

Мы писали про видео, как Трамп с Меланией прилетели в Хельсинки, где пройдет встреча с Путиным.

Также Мелания Трамп в 27-градусную жару гуляла по Хельсинки в пальто и кожаных штанах.