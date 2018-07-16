Популярный сервис для онлайн аренды и бронирования Booking.com перестал работать в Крыму.

Об этом сообщает "Медуза".

Система выдает сообщение: "К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха".

Фото: booking.com

При этом, если сделать отметку при поиске, что пользователь путешествует по работе, то сервис продолжит выдавать варианты бронирования.

Владельцы недвижимости в Крыму подтвердили, что их площадки на Booking.com были заблокированы с 16 июля. Одновременно сервис перестал собирать отзывы и оценки туристов по объектам в Крыму.

Сообщается, что Booking.com перестал работать в Крыму в рамках выполнения санкций ЕС. Но компания пока не давала официальных комментариев о ситуации.

Напомним, что украинцы придумали схемы для обмана Uber, BlaBlaCar, Airbnb и Booking.com.

Как сообщала "Страна", Uber в Украине запустит сервис доставки еды до 2019 года.