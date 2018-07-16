На дороге в Черновицкой области столкнулись девять авто, которые полностью перекрыли движение на дороге Черновцы с. Магала.

Грузовые автомобили оказались зажатыми между дорожными отбойниками, из-за чего на данном участке было полностью перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщает ГосЧС в Черновицкой области.

Массовое ДТП произошло 15 июля вблизи города Черновцы. Спасатели, используя специнструмент, срезали металлические отбойники, после чего с помощью пожарного автомобиля отбуксировали два грузовика.

С проезжей части автодороги смыли горюче-смазочные материалы. Движение было восстановлено.

Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительные органы.

Напомним, что в Закарпатской области скончалась вторая женщина, которую сбил нетрезвый чиновник.

Как сообщала "Страна", Одессе уже два месяца не могут найти родных девушки, которую сбил грузовик.

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