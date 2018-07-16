Национальный банк готовится запустить в денежный оборот Украины банкноту 20 гривен нового образца.

17 июля регулятор будет презентовать ее журналистам в 11 часов, и уже разослал соответствующие приглашения. Фото новых денег пока хранится в тайне. В НБУ даже отказываются сообщать, останется ли на банкноте портрет выдающегося писателя и ученого Ивана Франко, сообщает UBR.

В приглашении центробанка говорится лишь об "обновленном дизайне и усовершенствованной системе защиты" 20-ти гривен образца 2018 года.

В НБУ уже тренировались в видоизменении этой купюры: к 160-летию писателя они выпускали памятные двадцать гривен. Их напечатали миллион штук и продавали людям в теруправлениях Нацбанка по 27 грн. и 31 грн. (в сувенирных конвертах - дороже).

Так выглядели памятные деньги номиналом 20 грн. Фото: ubr.ua

Новый дизайн для 20-ки не стал большим сюрпризом. Нацбанковцы еще несколько лет назад заявили о готовности осовременивать наличный денежный оборот и повышать защиту украинских денег.

Две банкноты уже были перевыпущены в новом дизайне. Это 100 и 500 гривен, которые были запущены в денежный оборот в марте 2015 года и в апреле 2016 года, соответственно.

20 гривен нового образца не будут сразу же запущены в банковскую систему, а появятся там с отсрочкой, предположительно с осени 2018 года.

Как сообщала "Cтрана", опубликовано фото купюры, которая названа самой красивой банкнотой мира.

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