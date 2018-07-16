Сергей Горбатюк, который возглавлял расформированный ранее департамента специальных расследований ГПУ, назначен на должность начальника следственного управления генпрокуратуры.

Об этом во время брифинга заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс Украина".

"Горбатюк по его заявлению назначен мною на должность начальника следственного управления, которым он и был до моего прихода в Генпрокуратуру", - сказал Луценко.

При этом он отметил, что не доволен деятельностью бывшего департамента Горбатюка и считает его реорганизацию оправданной. Глава ГПУ добавил, что ни один следователь, ни один прокурор в "делах Майдана" не был сменен или отстранен. Все они работают в тех же делах. Единственное, что сменилось, – это статус Горбатюка.

На прошлой неделе Луценко приказом ликвидировал четыре самостоятельных структурных подразделения Генпрокуратуры, среди которых департамент спецрасследований.

Ранее Горбатюк раскритиковал работу Луценко и заявил, что он дискредитирует ГПУ.

Как сообщала "Страна", ранее Луценко ликвидировал департамент, который расследовал расстрелы на Майдане. Горбатюка вывели из штата.