Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает Кабинету министров Украины в очередной раз изменить нормы потребления газа для населения без счетчиков.

Проект соответствующего постановления обнародован на сайте Минэнергоугля.

Согласно документу, норматив потребления газа для домохозяйств, использующих только газовою плиту при наличии центрального горячего водоснабжения, предлагается закрепить на уровне 5,8 куб. м в месяц на одного человека (с апреля по сентябрь) и 8,8 куб. м на одного человека (с октября по март).

Для домохозяйств с плитой и без центрального ГВП норматив может быть установлен на уровне 8,3 куб. м на одного человека (с апреля по сентябрь) и 13,7 куб. м на одного человека (с октября по март).

В свою очередь, норму для домохозяйств, использующих газовую плиту и водонагреватель, Минэнергоугля предлагает закрепить в размере 20 куб. м на одного человека (с апреля по сентябрь) и 25 куб. м на одного человека (с октября по март).

По мнению Минэнергоугля, действовавшие ранее нормы потребления газа являлись заниженными, из-за чего ежегодно граждане Украины безоплатно потребляли 383 млн куб. м газа.

Как сообщалось, в конце мая Окружной административный суд Киева восстановил действие втрое большей нормы потребления газа для населения без счетчиков. Украинцев обязали платить по тройному тарифу за газ при отсутствии счетчика. С учетом судебного вердикта, норматив потребления газа для домохозяйств, использующих только газовою плиту при наличии центрального горячего водоснабжения равен 9,8 куб. м/мес. на одного человека (вместо 3,3 куб. м действовавших в последнее время); для домохозяйств с плитой и без центрального ГВП – 18,3 куб. м (вместо 5,4 куб. м), а с плитой и водонагревателем – 23,6 куб. м (вместо 10,5 куб. м).

Как сообщала "Страна", Рада провалила закон о запрете установки общедомовых счетчиков газа без согласия всех жильцов.

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