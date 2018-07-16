Замкомандующий шестого флота США контр-адмирал Шон Дуэйн высоко оценил уровень подготовки украинских военных моряков на Sea Breeze-2018.

"Мы очень впечатлены, как ВМС отрабатывают все задачи в ходе учений. Во время выхода в море командиры кораблей "Mount Whitney" и "Porter" были поражены работой украинской команды. Мы очень хорошо поработали, даже во время игры в футбол. Мы можем и должны гордиться нашими ВМС "- цитирует Дуэйна пресс-служба Минобороны Украины.

Все этапы многонациональных учений проводятся по стандартам НАТО. Они проходят в акватории Черного моря, на военных аэродромах и полигонах ВСУ.

От ВСУ и других украинских формирований участвуют до 1,5 тыс военных, до 30 кораблей, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США - до 1 тыс военных, до 10 кораблей, до 2 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов. От стран НАТО – до 1,2 тыс военных, до 10 кораблей, до 3 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов.

Напомним, что украинские силовики закупят у Франции вертолетов на полмиллиарда долларов.

Как сообщала "Страна", в Одессе украинские военные отравились консервами, глава гарнизона на больничном.