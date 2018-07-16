Авиакомпания "Атласджет Украина" (ТМ Atlasglobal) с 1 ноября начнет выполнение рейсов из международного аэропорта "Одесса" по маршруту Стамбул – Одесса - Стамбул. Такое решение продиктовано операционными причинами, пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

"Компания продолжает работать, но в летнем сезоне будет выполнять только чартерную программу",- добавил собеседник агентства.

На первом этапе полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути - 1 час 40 минут.

Все рейсы будут выполняться на воздушных суднах Airbus-320, в компоновке: восемь мест бизнес-класса, 156 мест экономического класса.

Как сообщалось, с 24 апреля "Атласджет Украина" приостановила выполнение регулярных рейсов в Стамбул из украинских городов.

"Атласджет Украина" намеревалась вернуться к планам развития и инвестиций со стороны материнской компании в случае получения возможности базирования бортов в Киеве и Одессе благодаря получению назначений на полеты из этих городов.

В 2015 году и позже компания неоднократно пыталась получить назначения на полеты из Киева и Одессы в Стамбул.

В 2016 году "Атласджет Украина" начала чартерную программу из Киева в Анталию совместно с туристической компанией Pegas Touristik.

Авиакомпания "Атласджет Украина" зарегистрирована в Украине 13 сентября 2013 года, 2 апреля 2014 года получила лицензию на выполнение регулярных пассажирских авиаперевозок от Госавиаслужбы Украины. Компания выполняла регулярные рейсы, в частности, из Львова, Харькова и Запорожья в Стамбул с сентября 2015 года. Использует торговую марку Atlasglobal для предоставления услуг в Украине.

Как сообщала "Cтрана", ранее лоукостер Ryanair согласовал с аэропортом "Борисполь" расписание большей части рейсов.

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