Скандал вокруг питьевой воды в Украине приобрел новый поворот.

Сегодня появилась информация о том, что Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo якобы останавливают производство в Украине. Об этом сообщила заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская.

Причина приостановки работы производителей напитков - коллапс на заводе “Днепразот”. Предприятие являлось производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очищения питьевой воды. Как известно, "Днепразот" прекратил работу 15 июня на неопределенный срок.

Ранее в “Киевводоканале” украинцев уже пугали тем, что из-за этого страна и вовсе может остаться без питьевой воды.

“Страна” разбиралась, действительно ли ситуация с очисткой воды в Украине из-за остановки “Днепразота” столь критична, что уже даже международные компании-производители напитков сворачивают производство?

Оказалось, вокруг этой темы много манипуляций и преувеличений.

Действительно ли Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo прекращают работу в Украине?

В сообщении Европейской Бизнес Ассоциации говорится, что "Carlsberg Ukraine", "Coca-Cola Ukraine" и "PepsiCo" вынуждены приостановить производство, так как у них практически не осталось хлора для очистки воды. Уточнялось, что эти предприятия не могут иметь запасы этого вещества на своей территории из-за системы безопасности.

Но информацию о том, что компании приостанавливают работу из-за нехватки хлора для очистки воды, сами эти заводы опровергают.

Так, к примеру, в “PepsiCo Ukraine" “Стране” прямо заявили, что работают в обычном режиме, а работу не останавливали и не собираются.

“В настоящий момент все производства компании работают в плановом режиме, полностью удовлетворяя потребности рынка в нашей продукции”, - заявила “Стране” Алина Матковская, руководитель отдела корпоративных коммуникаций PepsiCo Ukraine.

На предприятии также уточнили, что знают о проблемах с очисткой питьевой воды: “Мы внимательно следим за развитием событий вокруг поставки дезинфицирующих веществ, используемых во всей пищевой отрасли и критически важных для обеспечения технологических процессов. На данный момент наши производства полностью обеспечены необходимыми дезинфицирующими веществами для их бесперебойной работы”, - сообщили “Стране”.

Также, вопреки заявлению Европейской Бизнес Ассоциации, не остановилась работа завода Carlsberg Ukraine.

“Сейчас в связи с остановкой производства жидкого хлора и соляной кислоты заводом «Днепр», Carlsberg Ukraine, как и другие компании-производителя напитков и пищевых продуктов в Украине, столкнулась с проблемой дефицита соляной кислоты, которая используется в процессе водоподготовки.

В воду соляная кислота не добавляется, а используется для подготовки фильтров для смягчения жесткой воды. Данный метод используется производителями воды и муниципальными системами водоснабжения (водоканалами) во всем мире и является классическим подходом к водоподготовке и смягчению воды.

Вследствие оперативно принятых руководством Carlsberg Ukraine мероприятий по обеспечению поставок соляной кислоты и ее заменителей, на сегодня вероятность возникновения сбоев в работе заводов уже оценивается как невысокая”, - сообщили “Стране” в пресс-службе Carlsberg Ukraine.

Из этого сообщения следует, что предприятию удалось найти альтернативного поставщика хлора для очистки воды.

На уточняющий вопрос “Страны” о том, что это за поставщик, в Carlsberg Ukraine отвечать пока отказались. “Рассматриваем импорт. Пока контрактов нет, комментировать не можем”, - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что “Страна” также обратилась за комментарием в “Coca-Cola Ukraine", но ответа так и не последовало.

Нагнетают панику

Очевидно, что в Европейской Бизнес Ассоциации не случайно сообщили о якобы приостановке производства крупнейших международных компаний.

Вероятнее всего, в ЕБА сыграли на опережение. Мол, производство ПОКА не остановили, но - если власти не вмешаются и не решат вопрос с “Днепразотом”, это вполне может произойти.

К примеру, Carlsberg Ukraine в своем комментарии для “Страны” акцентировали: компания надеется, что в ситуацию как можно скорее вмешаются власти.

“Мы надеемся, что заинтересованные стороны и правительство решат проблему в кратчайшие сроки, чтобы предотвратить остановку работы многих предприятий в высокий сезон, что может привести к значительным убыткам для компаний и недополучению бюджетных средств от налогов”, - заявили “Стране” в пресс-службе предприятия.

Напомним, что "Днепроазот" входит в группу "Приват" Игоря Коломойского. Официальной причиной остановки предприятия “Днепразот” стала высокая цена на газ для промпотребителей. Но за этим заявлением скрываются другие, бизнес-мотивы.

"Формально причина остановки не выдерживает никакой критики. Дорогой газ это точно не повод останавливать завод, - считает нефтегазовый эксперт Валентин Землянский. - Тем более, на рынке десятки трейдеров, которые предлагают газ дешевле, чем НАК, а рынок у нас с 2015 года свободен для промышленных предприятий".

На самом деле, по мнению Валентина Землянского, первопричиной конфликта мог стать спор между основными акционерами "Укрнафты", которая перестала поставлять топливо "Днепразоту" за долги свыше 2 млрд грн. "Укрнафтой" владеют почти в равных долях бизнесмен Игорь Коломойский и государство в лице "Нафтогаза", у которого контрольный пакет акций.

А "Днепроазот" оказался в данной ситуации инструментом давления олигарха на власть, с целью снизить цены поставок газа на предприятие.

Закончится ли питьевая вода в Украине?

Хотя в “Киевводоканале” изначально пугали украинцев тем, что питьевая вода закончится уже к 9 июля, этого, как видим, до сих пор не произошло.

Позднее на предприятии и вовсе "поменяли показания" и заявили, что коллапса с водой не будет. Наоборот - мол, Киев в достаточной мере обеспечен жидким хлором для обеззараживания питьевой воды.

К тому же, сейчас предприятия ищут варианты замены этого раствора – к примеру, на низкоконцентрированный гипохлорит натрия, смешанные оксиданты или диоксид хлора, заявили в “Киевводоканале”.

Видимо, по этому же пути пошли и заводы по производству напитков. Поэтому никакого коллапса с питьевой водой нет - по крайней мере, пока.

Правда, если предприятия ищут замену тредиционному хлору для очистки воды - значит, проблема так и не решена.