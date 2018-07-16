В Киеве с 17 июля по 23 августа прекращается движение фуникулера, сообщают в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

"Остановка связана с проведением ежегодных регламентных работ, испытаниями и техническим осмотром. Предприятие призывает пассажиров учитывать это во время планирования поездок", - говорится в сообщении.

Киевский фуникулер был построен в 1905 году и соединил кратчайшим путем два крупных района города: Верхний Город и Подол. Его длина 222 м, разница высот между станциями составляет 75 м, обслуживается 2 пассажирскими вагонами вместимостью 100 чел (включая 30 сидячих).

Ежегодно фуникулер перевозит до 3 млн пассажиров, при этом его максимальная пропускная способность составляет 4 тыс. пассажиров в час.

В 1928, 1958 и 1984 годах фуникулер трижды подвергался коренной реконструкции. В последние годы ежегодно летом или осенью он закрывается для проведения ремонтных работ.

Как сообщала "Страна", а среду, 31 января, с 7:00 столичный фуникулер был закрыт из-за технической неисправности. Причиной остановки работы киевского фуникулера стала поломка пружины одного из вагонов.

Ранее Кличко обещал заменить вагоны киевского фуникулера на новые из Австрии.

Также сообщалось, что новый фуникулер будет с прозрачной крышей, но без кондиционера.