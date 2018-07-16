Президент США Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что это хорошее начало для всех.

"Я думаю, это хороший старт. Это очень-очень хорошее начало для всех", - сказал Трамп в начале расширенного заседания саммита лидеров России и США, которое последовало за встречей тет-а-тет между президентами, передает Интерфакс- Украина.

Напомним, в 14:16 после короткого брифинга журналистов попросили покинуть зал. и началась встреча лидеров двух стран за закрытыми дверями. Переговоры российского и американского президентов один на один продолжались дольше запланированного времени. Что они обсуждали остается загадкой.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео первой встречи Трампа с Путиным на саммите в Хельсинки.

Мы писали про видео, как Трамп с Меланией прилетели в Хельсинки, где пройдет встреча с Путиным.

Также Мелания Трамп в 27-градусную жару гуляла по Хельсинки в пальто и кожаных штанах.