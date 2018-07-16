В понедельник, 16 июля, вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко заметили в ресторане итальянской кухни "Остерия Пантагрюэль" в центре Киева.

Вместе с ней за столиком сидела нардеп Мария Ионова. Обе были без макияжа и заказали мороженое.

В меню ресторана популярные итальянски блюда по атутентичным рецептам, большой выбор вин. Совладелец ресторана - известный ресторатор Сергей Гусовский, видный деятель партии "Самопомощь".

Фото: Изым Каумбаев/Страна ua

Напомним, что ранее фотокорреспонденты "Страны" встретили народного депутата от БПП Мустафу Найема в закусочной McDonald's возле станции метро "Льва Толстого". Оказалось, что в американском фаст-фуде экс-журналист решил перекусить и заказал себе сезонный ягодный молочный шейк и один из бургеров.

Как сообщала "Страна", в киевском ресторане украли $3400 у главы офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга.