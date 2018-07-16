В пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Россией пограничники обнаружили 14 килограммов наркотиков, которые пытался вывезти 44-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Гражданин Украины прибыл на автомобиле Opel, при осмотре которого среагировала пограничная собака, специально натренированная на поиск наркотических веществ.

Во время углубленного осмотра иномарки в топливном баке нашли 18 пакетов весом почти 10 килограммов с веществом серо-зеленого цвета, и 8 твердых пакетов общим весом более 4 килограмма с веществом коричневого цвета. По внешнему виду изъятое было похоже на коноплю и гашиш.

Водителя и наркотики передали СБУ. Продолжается экспертиза.

Напомним, что ранее в Черниговской области пограничники изъяли у 22-летнего литовца 26 кг наркотиков, которые были найдены в тайнике автомобиля. Иностранец направлялся с наркотическим веществом в Украину из России.

Как сообщала "Страна", суд Харькова оставил в силе приговор двум иностранцам, которые переправляли героин комодами.