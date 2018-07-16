Виталий Кличко планирует снова пойти на выборы в мэры Киева, сообщил 46-летний украинский политик в интервью изданию "Новое время".

"Я в этой должности - четыре года. Уже сделано многое, а главное – толчок. Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца", – заявил Кличко.

Виталий Кличко занимает пост мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации с июня 2014 года. 25 июня указом 556/2014 президента Украины Петра Порошенко он был назначен главой Киевской горгосадминистрации.

28 августа 2015 года Виталий Кличко вступил в партию "Блок Петра Порошенко „Солидарность“". 23 сентября того же года Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала действующего городского голову Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко кандидатом в городские головы Киева на местных выборах 25 октября.

В первом туре он занял первое место, набрав 40,57% голосов избирателей. Во втором туре Кличко был переизбран городским головой, набрав 64,1% голосов избирателей.

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко рассказал, когда починят Шулявский мост, а также о том, что Кличко рассказал о "космических" штрафах за неправильную парковку.