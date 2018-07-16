Депутат из БПП подтвердил покупку компании Донбассэнерго, которую связывают с сыном Януковича
Бизнесмен и депутат Верховной Рады Максим Ефимов из фракции "Блок Петра Порошенко" действительно купил контрольный пакет акций энергогенерирующей компании ПАО "Донбассэнерго", сообщил он агентству "Интерфакс-Украина".
"В целом, это правда", - сказал он.
Как сообщалось, 60,773% акций "Донбассэнерго" принадлежит ЧАО "Энергоинвест Холдинг".
Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, позже – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), которых связывают с Александром Януковичем - старшим сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Блокпакет "Донбассэнерго" находится в государственной собственности.
"Донбассэнерго" владеет Славянской ТЭС и Старобешевской ТЭС (последняя находится на территории, которая неподконтрольна Украине) суммарной установленной мощностью 2880 МВт.
В марте 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неконтролируемой территории.
Максим Ефимов владеет ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" (производитель ветроустановок), а также акциями ряда других машиностроительных предприятий в Краматорске.
Ранее "Страна" сообщала, что
Как сообщала "Страна", суд Европейского Союза отменил санкции против Андрея Клюева, а также о том, что Анна Герман рассказала о разговоре с Януковичем.